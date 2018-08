Résumé de l’épisode 259

Dans les épisodes précédents, Karim et Lou optent pour le bébé médicament. Ils vont commencer les premières étapes de la FIV. Mais Marianne n’a pas réussi à trouver de place en clinique avant plusieurs mois… Karim fait donc appel à Victor ainsi qu’à son réseau. Thomas prend ses affaires et part de chez Flore. Mattéo vient la voir pour s’excuser et la consoler. Ils finissent par s’embrasser. Elle a envie de le revoir ce soir mais il annule à la dernière minute pour cause de soirée poker avec ses potes. Vexée, Flore lui répond « Oublie ». Chloé est très remontée contre Raphaël suite à la lecture du roman « Sauvages ». Mais il lui fait une grande déclaration d’amour. Chloé veut qu’Alex rentre à la maison. Il est d’accord mais à une condition : arrêter de voir Rose et Raphaël. Chloé n’accepte pas et ils continuent de se disputer. Chloé et Raphaël se donnent rendez-vous à l’endroit où ils ont fait l’amour la première fois… et recouchent ensemble.