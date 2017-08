Le résumé de l’épisode 26  

Léonard Vallorta est amené à l’hôpital avec une blessure par balle. Karim et Lucie enquêtent pour trouver le coupable, ils soupçonnent Mathieu Vannier d’être le coupable. En parallèle, Marianne fait passer des examens à Judith qui a été hospitalisée pour intoxication comme plusieurs autres personnes de la ville. Elle découvre qu’il s’agit d’atrazine un poison utilisé dans les pesticides. Anna est persuadée que ce sont les Vallorta qui en utilisent dans leurs vignes. Bart est un peu perdu entre ces deux mères, il leur en veut d’avoir caché ce secret et pris des décisions à sa place. Victoire et Franck se disputent violement, elle finit par le menacer avec un couteau. Victoire craque, elle ne se reconnait plus. Sandrine l’invite à venir se reposer chez elle. Betty demande des conseils à Lisa pour s’améliorer au cours de chant du Dragon. Mais Lisa lui donne de mauvais conseils.