Résumé de l’épisode 303

Dans les épisodes précédents, Lucie refuse toujours de se faire soigner malgré ses crises d’angoisse à cause de Patrick Delors. Pourtant, certains sont heureux de le revoir ! Christelle est plutôt du côté de Lucie… Laurence n’est plus seule dans sa cellule. Et sa codétenue ne lui fait pas de cadeaux ! Un bon moyen de se faire respecter : jouer à la criminelle. Rémy surprend Leila et Samuel en train de s’embrasser ! Victoire lui conseille de ne pas s’en mêler. Mais Rémy décide de tout dire à Soraya !