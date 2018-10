Dans les épisodes précédents, Garance demande à Maxime de mentir à Clémentine… Clémentine refuse malgré tout et ça tourne mal ! Olivier a de plus en plus de mal à soutenir sa femme. Soraya provoque sa mère. Rémy la dissuade de tout révéler à Bilel ! Elle accepte, mais pousse sa mère à lui dire la vérité. Patrick est prévenu : il doit arrêter d’harceler Lucie. De son côté, Sylvain semble être le seul allié de Patrick, qui a été accusé d’avoir tué la mère de Mathias…