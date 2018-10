Dans les épisodes précédents, Rémy vole une patiente ! Victoire et lui sont surpris en plein trafic de mousses au chocolat… Mais Marianne a elle aussi (un peu trop) craqué en mangeant tous les desserts ! Laurence continue à mentir à sa codétenue et rassure Arthur au parloir. Mais elle finit par se faire démasquer… Lucie a trouvé une photo d’elle et de Clémentine chez Patrick : elle l’arrête ! Mais Martin la menace de mise à pied…