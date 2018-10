Résumé de l’épisode 307

Dans les épisodes précédents, Noor et Timothée mangent ensemble, elle lui confie qu’elle fait un régime car se sent grosse. Pour la rassurer, il veut lui prouver scientifiquement qu’elle ne l’est pas… Après son calcul, il la complimente sur son physique ! Caro provoque Laurence par pur plaisir… Elle devient de plus en plus violente et menaçante envers elle. Afin d’assurer sa survie, Laurence tente de l’aider à sortir de prison plus tôt que prévu… La police vient voir Patrick pour l’embarquer à propos de la disparition de Clémentine. Lors de l’interrogation, il apprend que de nombreux éléments sont contre lui. Lucie lui expose toutes les preuves qu’elle a contre lui.