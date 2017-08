Le résumé de l'épisode 31  

Chloé parle à Flore de la greffe pour sauver Judith, il se peut que Bart soit compatible. Mais Flore luiapprend que Bart a disparu. Bart, perdu entre ses 2 mères et sa volonté d’émancipation, est parti se réfugier au cabanon où il fait la connaissance de Mathieu Vannier. Celui-ci finit par le convaincre de rentrer chez lui. Flore accepte la demande d’émancipation de son fils, mais lui cache l’attente de greffe de Judith. De leur côté, Karim et Lucie enquêtent toujours sur la tentative d’homicide sur Léonard, ils suspectent Elisabeth et se rendent compte que son alibi ne tient pas. Bilel apprend à Anna que c’est Elisabeth qui s’occupe des commandes de pesticides. Maxime informe Bart qu'il est le seul à pouvoir aider Judith. Étonné de ne pas avoir été informé, Bart est furieux contre Flore. Franck agresse Victoire à l’hôpital, heureusement Bastien arrive à temps et prend sa défense. Marianne demande à Victoire de porter plainte contre Franck pour que cela ne se reproduise plus. Dylan et Jessica cherchent un moyen de regagner l’argent qu’ils ont perdu pour la fête. Ils piègent leur grand-père en le faisant jouer au poker en ligne pour eux, mais Roch perd. Rendez-vous demain pour découvrir la suite de Demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.