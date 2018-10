Dans les épisodes précédents, Clémentine fantasme sur Maxime… Telle mère, telle fille ! Garance n’arrive pas à l’oublier elle non plus. En volant le téléphone de Maxime, Garance apprend la vérité ! Bilel est prêt à pardonner à Leïla. Mais elle est tiraillée entre son mari et Samuel. Bilel a décidé de se battre pour sauver son couple ! De son côté, Renaud refuse d’opérer Lucie… Marianne l’encourage ! Renaud a finalement accepté mais il craint que Lucie ne s’en sorte pas.