Dans les épisodes précédents, Garance ne sait pas encore la toute vérité sur sa mère et Maxime… Jessica bluffe et fait parler Bart ! Garance, de son côté, obtient un baise de Maxime. À peine réveillée, Lucie demande à rouvrir l’enquête Pauline Gardel. Mais Martin refuse. Karim ne l’écoute pas et interroge Ethan. Timothée ne comprend pas Noor… Il se fait pardonner en lui offrant un casque anti-bruits ! Victor lui annonce l’arrivée de sa mère à Sète…