Résumé de l’épisode 318

Dans les épisodes précédents, Arthur et Lucas ne sont pas tendres avec Sandrine. Laurence refuse de voir ses enfants à cause de sa codétenue… Sandrine essaie alors de les rassurer sur son absence au parloir. Soraya et Noor tentent, en vain, de remonter le moral de leur père. De son côté, Leïla culpabilise mais Samuel ne la soutient pas ! Mais il s’excuse et se fait pardonner. Carla et Victor signalent la disparition de leur fils. Noor, Betty et Judith mentent à la police… Et quand elles retrouvent Timothée, elles décident de le cacher !