Résumé de l’épisode 319

Dans les épisodes précédents, Yves veut changer de vie et commence par récupérer son travail. Patrick, de son côté, retrouve son fils ! Mathias se réjoui que son père s’en sorte. Pourvu que ça dure… De passage à la coloc, Martin invite Victoire à prendre un verre. Jaloux, Georges donne de mauvais conseils à Martin. Et c’est réussi, Martin soûle Victoire ! Alors que Timothée ressent la présence de sa sœur dans les thermes… Tout le monde le cherche mais Noor ne dit rien. De nouveau disparu, Betty et Noor retrouvent Timothée inconscient…