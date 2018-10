Résumé de l’épisode 320

Dans les épisodes précédents, Victoire et Martin ont couché ensemble ! Et Victoire en redemande… au commissariat ! Cependant, Martin semble avoir envie d’une histoire plus sérieuse… Margot est de retour à Sète ! Mais elle n’est pas bien reçue par Jess contrairement à Karim et Anna. Personne ne sait qu’elle est à la rue… Noor a fugué elle aussi pour rester auprès de Timothée. Jess est au courant et essaie de convaincre Noor de rentrer. Mais elle refuse et reste seule avec Timothée dans les thermes, de plus en plus effrayants…