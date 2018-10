Dans les épisodes précédents, Martin réalise que Victoire ne veut rien de sérieux. Anna lui conseille alors de l’ignorer… et la technique est efficace ! Marot tente une approche avec Maxime. Mais il n’est pas intéressé. Margot déprime et se confie à Karim. Timothée pense que Lola lui a envoyé un message codé… qu’il ne peut décrypter qu’après avoir récupéré un sweat propre ! Betty et Noor l’aident et découvrent que Lola leur donne rendez-vous au cimetière !