Résumé de l’épisode 323

Dans les épisodes précédents, Georges conseille à Victoire une appli pour mesurer sa compatibilité avec martin. Ils obtiennent 94% ! Mais Victoire est sceptique… Et elle a raison : ils s’engueulent déjà ! Alors qu’Alex et Chloé rentrent à peine de lune de miel, Judith leur saute dessus. Elle liste tous ses arguments pour aller aux USA. Et finissent par accepter ! Timothée et Noor se préparent pour le rendez-vous avec Lola. De son côté, Jessica va de nouveau leur chercher à manger au Spoon. Mais elle est suivie par Swen, qui se retrouve enfermée dans les thermes…