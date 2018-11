Résumé de l’épisode 324

Dans les épisodes précédents, Mathias n’est pas le bienvenu à la fête d’Halloween… De toute façon, il préfère aller au cimetière. Enfin seuls, Jessica et Mathias s’embrassent ! Surpris par la police, Noor et Timothée prennent la fuite. Karim et Georges libèrent Gwen et découvrent la planque des ados. Suivant leur trace, ils les trouvent au cimetière. Timothée retrouve enfin Lola. Ils rattrapent le temps perdu et parlent même de Noor ! Interrompus par Karim, ils prévoient de se revoir…