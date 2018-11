Résumé de l’épisode 327

Dans les épisodes précédents, Timothée prévient Noor qu’elle est en danger… Mais elle refuse de l’écouter et y va quand même. Timothée avait raison : un accident de bus scolaire se produit. En plein chaos, Chloé appelle les secours, avant de faire sortir tout le monde du bus. À l’extérieur, elle réalise l’ampleur des dégâts. Alors que Clémentine est coincée dans le bus… De son côté, Jessica souffre et ne voit presque plus rien. Mais personne ne remarque Samuel, piégé dans sa voiture !