Résumé de l’épisode 328

Dans les épisodes précédents, l’accident a fait de nombreuses victimes, dont Clémentine, qui ne sent plus ses jambes… Et Jessica a quasiment perdu la vue. Samuel est coincé dans sa voiture. Après une longue attente, les pompiers le libèrent. Mais il refuse de se faire soigner et insiste pour aider les secours. Éjectée du bus, Noor est retrouvée inconsciente. Soraya et Bilel apprennent qu’elle est dans le coma. Leïla est séparée de sa fille et comprend que Samuel a causé l’accident…