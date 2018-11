Dans les épisodes précédents, Noor doit absolument être opérée. Timothée angoisse et culpabilise… Leïla dit à Bilel que Samuel a causé l’accident ! Pendant ce temps, Lucie et Georges essaient de comprendre l’accident. La police innocente le chauffeur de bus mais soupçonne Samuel… Mais il clame son innocence à Leïla. Les Moreno apprennent que Jessica a peut-être fait un AVC. Christelle s’en prend à Samuel. Et l’état de santé de Jessica ne fait qu’empirer…