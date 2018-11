Résumé de l’épisode 331

Dans les épisodes précédents, Lucie reste persuadée que Samuel est coupable de l’accident. Elle surprend Renaud en train de falsifier les analyses de son fils ! Le lieutenant Salducci embarque Samuel… Sylvain offre un cadeau bien utile à Jessica, qui s’empresse d’utiliser avec Margot ! Mathias vient enfin la voir. Clémentine apprend qu’elle ne remarchera peut-être plus jamais… Olivier la découvre avec Maxime, qu’il accuse et met à la porte. Mais il revient et Clémentine avoue qu’elle l’aime encore !