Résumé de l’épisode 333

Dans les épisodes précédents, Chloé soutient Olivier et l’invite à dîner. Mais il accuse Maxime d’être responsable du handicap de Clémentine ! Pendant ce temps, les amoureux roucoulent… Marianne trouve l’origine du problème entre Victoire et Martin : la pilule ! Le policier est choqué par cette histoire. Et encore plus quand Victoire le plaque ! Suite à l’incident, Leïla refuse que Timothée s’approche à nouveau de Noor. Soraya essaie alors de rassurer l’adolescent. Puis Leïla apprend que Samuel lui a menti…