Résumé de l’épisode 334

Dans les épisodes précédents, Leïla met un point final à sa relation avec Samuel. Désespéré, il retombe dans les excès et avoue à son père qu’il s’était drogué avant l’accident ! De son côté, Jessica fait son grand retour au lycée. Mathias se démène pour lui remonter le moral. Mais quand elle retrouve Dylan, elle s’effondre. Victor ne supporte plus les crises de Timothée… Il en vient à faire du chantage à Soraya pour que son fils voir Noor ! Elle cède et se fait prendre. Heureusement, Noor se réveille enfin !