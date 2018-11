Résumé de l’épisode 335

Dans les épisodes précédents, l’expert prouve que Samuel n’est pas responsable de l’accident ! Lucie et Martin annoncent la nouvelle à Samuel, qui pense avoir été victime d’une tentative de meurtre. De son côté, Tristan confie à Thomas qu’il veut rompre avec Gwen et celle-ci fait de même… Mais une fois en tête-à-tête, ils n’osent pas se dire les choses. Timothée parle de ses sentiments envers Noor à Lola. Leïla, quant à elle, refuse de revoir Samuel et revient auprès de Bilel et Soraya.