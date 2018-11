Résumé de l’épisode 336

Dans les épisodes précédents, Noor est toujours dans un coma profond depuis l’accident du bus scolaire. Toute sa famille veille à ses côtés, ainsi que son ami Timothée. Bilel est très perturbé… Il s’en veut de ne pas avoir pu protéger sa fille. Anna propose à Margot d’aller s’installer chez Chloé et Alex. Le couple possède l’agrément pour être famille d’accueil. Margot sera plus à l’aise avec sa propre chambre et de l’intimité au lieu de dormir au milieu du salon de Karim et Anna. Chardeau est persuadé qu’on a trafiqué ses freins. Il décide de récupérer les bandes des caméras de sécurité du parking de l’hôpital. Il paye le gardien du parking pour qu’il lui fasse une copie des bandes vidéo. Sur les images, Chardeau réalise que quelqu’un a bien trafiqué sa voiture ! Mais qui est-ce ?