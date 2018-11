Résumé de l’épisode 337

Dans les épisodes précédents, Soraya soupçonne son père d’être impliqué dans l’accident de bus. Ne croyant pas ses excuses, elle tente de récupérer la vidéosurveillance… Elle décide alors de confronter Bilel, qui nie tout en bloc ! De son côté, Jessica, se sentant étouffée par sa famille, décide d’aller seule au lycée. Mais elle se perd… Heureusement, Mathias la retrouve et lui propose de venir s’installer chez lui ! Noor ne semble pas être prête à revenir parmi les vivants… Mais Timothée reste à ses côtés et lui déclare sa flamme ! Alors que Bilel et Soraya se disputent, Noor se réveille enfin !