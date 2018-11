Résumé de l’épisode 339

Dans les épisodes précédents, Laurence est heureuse d’avoir Béatrice comme codétenue. Lou explique à sa cliente que son affaire sera jugée aux assises. De son côté, Béatrice craint que la mauvaise opinion publique l’envoie en prison… Au Spoon, Gwen et Tristan s’engueulement encore et toujours. Ils réalisent finalement qu’ils n’ont plus rien d’un couple, même sur le plan sexuel. Ils prennent la sage décision de se séparer. La colère monte chez victimes de la collision. Pendant ce temps, Bilel avoue enfin à Soraya qu’il est coupable ! Voyant sa fille souffrir, il décide de se rendre à la police.