Résumé de l’épisode 340

Dans les épisodes précédents, Christelle adopte un chien pour faire revenir sa fille à la maison. Et ça marche ! Jessica ne va pas s’installer chez Mathias. Malgré sa bonne humeur, Victoire lui conseille de se faire aider psychologiquement. Si tout va bien du côté de Noor et Timothée, Soraya demande à Bilel de garder leur secret pour préserver la famille. Elle supplie alors Samuel de ne rien révéler à la police… De son côté, Clémentine supporte de moins en moins les attentions d’Olivier. Seul Maxime a trouvé le moyen de la motiver : lui proposer un marathon ! Ne pouvant plus mentir, Clémentine avoue enfin son infidélité à son mari…