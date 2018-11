Résumé de l’épisode 343

Dans les épisodes précédents, Béatrice dit à sa fille que la vidéo était une mauvaise idée. Bart l’avertir aussi : en s’exposant, elle se met en danger ! Suivie dans la rue par un journaliste, elle est filmée en train de le pousser violemment… De son côté, Bilel quitte Leïla et son domicile ! Déterminé, Soraya n’arrive pas à le retenir. Rémy essaie à son tour et comprend que Samuel fait chanter son beau-père. Chloé demande à Clémentine de quitter Maxime… Et Garance quitte Sète ! Quand Chloé se confie à Anna, celle-ci s’évanouit…