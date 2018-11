Résumé de l’épisode 345

Dans les épisodes précédents, Olivier ne veut plus voir Clémentine et part à l’hôtel. Il encourage Sandrine à faire un rapport contre sa femme… Le champ libre, maxime va s’installer chez Clémentine ! Noor et Soraya sont dévastées par les évènements. Quand à Samuel, il comprend qu’il va tout perdre. Comme prévu, Bilel révèle à Leïla que Samuel lui a fait du chantage ! Jessica redoute sa première séance d’hypnose pour recouvrer la vue. Mais Mathias est là pour la soutenir ! Tout se passe bien, jusqu’à ce qu’un très mauvais souvenir refasse surface…