Résumé de l’épisode 346

Dans les épisodes précédents, tout le monde voit d’un mauvais œil la relation entre Maxime et Clémentine. Chloé tente même de convaincre son fils d’aller dans un lycée privé à Béziers ! Seul Alex soutient son fils et l’encourage à vivre son histoire d’amour avec Clémentine. Traumatisée par la dernière séance, Jessica ne veut plus refaire de l’hypnose. Christelle essaie de s’en mêler mais la psychologue insiste pour revoir sa fille. C’est avant tout auprès de Mathias que Jessica trouve du réconfort… De son côté, Renaud protège son fils et refuse de le virer malgré le scandale du chantage ! Samuel va maintenant s’occuper de Rose, qui vit une grossesse difficile. Il lui annonce qu’elle et son bébé sont en danger !