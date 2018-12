Résumé de l’épisode 347

Dans les épisodes précédents, Samuel est convaincu que Rose doit rester sous surveillance à l’hôpital. Les médecins lui annoncent qu’elle est en danger. Chloé rend alors visite à son amie mais celle-ci fait une crise de paranoïa… Après l’arrestation de Bilel, les lycéens s’en prennent à Noor. Et Timothée est une fois de plus maladroit avec sa petite-amie ! Mais en plein cours, il se lève et prend sa défense pour la réconforter. Lou remet à Maxime une clé USB bien mystérieuse… Chloé reçoit elle aussi ce cadeau inattendu. Un inconnu leur propose de participer à une chasse au trésor !