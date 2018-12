Résumé de l’épisode 348

Dans les épisodes précédents, le passeport de Flore est périmé… Bart et elle ne peuvent pas partir à New York ! Ils avaient prévu d’échanger leur maison : leurs invités proposent de cohabiter ! Et Flore tombe sous le charme d’Arnaud… Samuel se justifie une nouvelle fois auprès de Leila. Elle le rejette mais avoue à Victoire être encore amoureuse ! Samuel, désespéré, retombe dans ses vieux travers… Alors que Chloé cherche à résoudre une énigme, Maxime reçoit une étrange boîte casse-tête ! Mais s’il veut continuer le jeu, il doit réconcilier Clémentine et sa fille !