Résumé de l’épisode 349

Dans les épisodes précédents, après avoir couché avec Arnaud, Flore réalise qu’il est marié… Elle se confie à Anna qui la pense amoureuse ! Très énervée, elle préfère s’installer à l’hôtel avec Bart. Depuis la séance d’hypnose, Jessica fait des cauchemars avec Cottin. Même en journée, entourée de ses amis, elle se sent de plus en plus mal. La psychologue lui conseille alors de confronter son agresseur… Alors que Chloé avance dans son énigme grâce à Marianne, Maxime et Bart ont volé le téléphone d’Olivier et invitent Garance à Sète ! Mais Garance refuse de pardonner à sa mère et s’en va…