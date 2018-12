Résumé de l’épisode 351

Dans les épisodes précédents, la psychologue a conseillé à Jessica de confronter son agresseur… Au parloir, l’adolescente peut enfin dire ce qu’elle a sur le cœur. Et elle se sent beaucoup mieux ! De son côté, Béatrice demande à sa fille d’aller récupérer Lou comme avocate. Sara y va à contrecœur, mais elle ne cache pas sa colère ! Heureusement, Bart est là pour l’écouter et l’apaiser. Anna parle avec Karim de son passé avec l’inconnu de la chasse au trésor… Et lorsque celui-ci va voir Marianne, elle s’évanouit sous le choc ! On découvre alors qu’André est le père de Chloé et Anna…