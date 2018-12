Résumé de l’épisode 354

Dans les épisodes précédents, Clémentine tente de récupérer un indice pour l’énigme chez Victor, en vain. Maxime et Bart manipulent Timothée pour s’en emparer et frôlent la catastrophe ! Alors que Georges est toujours troublé par Victoire, il rencontre Amanda, avec qui il a beaucoup de points communs… Ses colocs prévoient de l’aider à franchir le premier pas ! De son côté, Rose avoue à Chloé avoir simulé des contractions pour rester à l’hôpital ! Elle profite de l’inattention d’un policier pour le droguer et réussit à s’enfuir…