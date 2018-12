Résumé de l’épisode 355

Dans les épisodes précédents, Chloé est interrogée par Martin et Lucie sur l’évasion de Rose. Celle-ci a passé la nuit à côté de la tombe de Cédric… Elle ne réalise pas qu’elle risque de mourir. De son côté, Béatrice doit affronter son premier jour de procès. Sara découvre avec effroi les images de la mort de son père et trouve à nouveau du réconfort auprès de Bart. André conseille à Chloé de se réconcilier avec Maxime, mais le met dehors… Marianne veut que son ex-mari disparaisse pour de bon ! Anna le réconforte et accepte de l’aider à recoller les morceaux…