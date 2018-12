Résumé de l’épisode 358

Dans les épisodes précédents, Flore et Arnaud se réveillent côté à côte pour la dernière fois. Ils se disent adieu en essayant de cacher leur peine… Une fois seule, Flore déprime mais Bart est là pour la soutenir. Un nouveau témoin en charge Béatrice : Élodie, la cousine de Guy… Et Lou ne parvient pas tout à fait à la déstabiliser ! Selon Sylvain, ce témoignage risque de faire basculer le jury contre Béatrice… André a une fois de plus caché la vérité à Chloé ! La police à leurs trousses, André préfère partir rapidement avec Rose. Mais sur la route, la fugitive a de nouvelles contractions…