Résumé de l’épisode 360

Dans les épisodes précédents, Laurence dit au revoir à sa codétenue. Béatrice est enfin libre et retrouve Sara ! Au Spoon, Tristan leur fait un beau cadeau pour fêter l’évènement ! Les colocs veulent savoir si Georges a une copine en secret, alors Lucie son bureau et découvre qu’il est amoureux de Victoire ! Celle-ci utilise la méthode forte pour le faire parler… De son côté, Chloé apprend qu’Anne et Marianne étaient déjà au courant pour André… Après une dispute, son père est parti mais a laissé des indices… Maxime et Chloé résolvent ensemble une énigme !