Résumé de l’épisode 362

Dans les épisodes précédents, seule à Noël, Victoire propose de le fêter au commissariat. Elle s’est donné du mal et a pensé à tout le monde… Mais pas à Martin. Pour se venger, elle embrasse Georges ! On fête Noël partout à Sète, malgré le deuil, l’éloignement ou la solitude. Toujours en colère, Chloé annule le réveillon chez elle ! De son côté, Alex décide quand même d’inviter Clémentine et Maxime. Finalement, tout le monde se retrouve chez les Delcourt et reçoit un sms d’André !