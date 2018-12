Résumé de l’épisode 363

Dans les épisodes précédents, Tristan surprend Thomas et sa mère ensemble ! Celui-ci s’explique mais le patron du Spoon a du mal à digérer l’information… Face à la naïveté de Thomas, Tristan préfère attendre et se réjouir des dégâts. De son côté, Victoire s’en veut d’avoir embrassé Georges à Noël. Il tente une nouvelle approche mais ils sont interrompus par Martin. Georges décide alors de rappeler Amanda ! André annonce enfin la raison de son départ : il est homosexuel. Les Delcourt sont finalement réconciliés et réunis devant un feu d’artifice ! Mais personne ne se doute que Florian, le jeune policé, est mort…