Résumé de l’épisode 366

Dans les épisodes précédents, André fait encore des siennes mais cette fois, c’est du sérieux… À l’hôpital, on lui diagnostique le paludisme ! Il s’excuse pour tout auprès de ses filles, qui sont à son chevet. Suite à un gage donné par Noor, Arthur fait des photos dans le lycée vide… Ayant oublié son sac, il est obligé d’y retourner et découvre que quelqu’un a volé ses gâteaux ! Ce n’est pas un fantôme ou un animal, il y a bien quelqu’un qui rôde à Paul Valéry… De son côté, Lucie a passé la nuit avec Fred, son entraîneur de boxe. Elle est persuadée que quelqu’un copie les crimes de Marc Véry. Alors qu’il est mort et enterré, elle pense le croiser dans la rue !