Résumé de l’épisode 370

Dans les épisodes précédents, Victoire assiste, impuissante, au rapprochement de Georges et Amanda. Elle essaie même de se débarrasser de l’infirmière ! Finalement, elle préfère s’installer quelques temps chez sa sœur… Chloé et Anna mentent au téléphone pour aider Clémentine ! Et ça fonctionne, elle a une place dans un centre de rééducation à Berk. André aide Maxime pour qu’il puisse l’accompagner. Une nouvelle victime a été tuée de la même façon que Florian. Fred apprend que Lucie est l’ex de Marc Véry et qu’elle est en danger… Le tueur s’est introduit chez elle, mais il clame son innocence.