Résumé de l’épisode 374

Dans les épisodes précédents, Amanda dérange de plus en plus Victoire… Mais celle-ci s’installe à la coloc ! Victoire avoue enfin à sa sœur être jalouse ! De son côté, Chloé a demandé à Alex de surveiller sa galette, mais c’est raté. André lui conseille de la remplacer par une galette de boulangerie. Ils n’avaient pas pensé à la fève et sont démasqués… En prison, Marc fait une crise de jalousie à Lucie. La police a un suspect : Louisa Castillon, un ancien chirurgien. Marc peut les aider mais à une condition : un repas en tête à tête avec Lucie !