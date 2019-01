Résumé de l’épisode 376

Dans les épisodes précédents, Leïla n’aime pas la nouvelle déco faite par Rémy et Soraya et refuse qu’ils repeignent la cuisine ! Le couple abandonne et revient l’ancienne déco, Leïla est ravie… De son côté, Yara ne veut pas que Margot parle du rendez-vous qu’elle a avec son frère. Mais craignant que son amie soit en danger, Margot dit tout à Chloé ! Les Delcourt assistant, impuissants, à l’enlèvement de Yara et Rami… Laurence est transférée à l’hôpital, mais elle se fait piquer dans son sommeil. Peu de temps après Laurence disparaît de sa chambre d’hôpital… Et en pleine course-poursuite, Lucie se fait assommer par le tueur !