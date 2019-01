Résumé de l’épisode 379

Dans les épisodes précédents, Yara et son frère Rami volent le portefeuille de Tristan ! L’argent n’est pas pour eux mais pour Svetan, un passeur qui les menace. Grâce à Tristan, Alex a une piste pour retrouver Yara et Rami. Il décide de retourner sur le lieu du vol avec l’aide de la police. Les Moreno ne veulent plus que Jess voie Mathias à cause de son arnaque. Il devra faire des travaux d’intérêt général : Jessica lui en veut. Finalement, les ados s’excusent et se réconcilient. Fred déclare sa flamme à Lucie. Marc la prévient : elle se trompe sur l’enquête ! L’autopsie de Castillon confirme la théorie de Véry : il ne s’est pas suicidé.