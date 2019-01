Résumé de l’épisode 380

Dans les épisodes précédents, Marianne refuse de se faire opérer. André se doute de quelques chose et Renaud finit par lui expliquer ce qu’elle a ! Pendant ce temps, elle profite au volant d’une voiture de sport. Yara et Rami se font arrêter par la police en flagrant délit. Georges leur annonce que leur passeur, Svetan, s’est fait arrêter lui aussi. Les Delcourt leur proposent de s’installer chez eux, mais ils préfèrent aller en foyer avec les autres enfants. Karim et Martin refusent de garder Marc pour les aider à trouver le copycat. Marc retourne en prison demain, il demande à Lucie de passer sa dernière nuit auprès d’elle. Après avoir promis à Victoire qu’elle déclinerait sa proposition, elle finit par craquer. Lucie et Marc couchent ensemble dans la prison du commissariat !