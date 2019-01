Résumé de l’épisode 381

Dans les épisodes précédents, Marianne a passé la nuit en garde à vue pour excès de vitesse. Elle a été flashée à 200 kilomètres/heure ! Chloé est triste d’apprendre que Renaud n’est plus en couple avec sa mère. André fait du chantage à Marianne pour qu’elle se soigne. Les retrouvailles entre Flore et Arnaud sont torrides ! Il lui apprend qu’il va rester pour diriger le port de Sète. Bart est sceptique : il a peur que sa mère vive un nouveau chagrin d’amour. Une vidéo de Lucie et Marc a été diffusée partout… Hors de lui, Karim tabasse Marc, sous les yeux de Martin ! Pendant ce temps, l’ex du chirurgien Castillon révèle son vrai visage…