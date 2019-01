Résumé de l’épisode 382 du lundi 21 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Jessica insiste pour que son petit copain vienne dîner. Mathias n’est pas convaincu non plus mais finit par accepter. Mais Christelle ne lui réserve pas un accueil chaleureux… Laurence sort de prison ! Sandrine confie à Chloé qu’elle redoute son retour à la maison. Et le soir même, l’ambiance est glaciale… Lucie reproche à Victoire d’avoir menti sur les blessures de Marc. Georges trouve une caméra sur la veste de Lucie ! Fred devient le suspect numéro un, il est arrêté…