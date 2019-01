Résumé de l’épisode 383 du mardi 22 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Victoire ne supporte plus les ébats entre Amanda et Georges. Elle se plaint une fois de plus à son coloc ! Résultat, Victoire se retrouve toute seule… De son côté, Sandrine ne cesse de repousser Laurence… Et Morgane, la nouvelle infirmière scolaire, drague la proviseure ! Lucas quant à lui, part pour l’internat. Fred est innocent : Lucie lui demande pardon. Sandra Meyer est sur le point d’être démasquée ! Mais il est trop tard : elle piège Sylvain pour le tuer…