Résumé de l’épisode 385 du jeudi 24 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Anna et Flore ont des avis opposés sur la ferme aux 1000 veaux… Margot, de son côté, se fait prendre en train de filmer le chantier ! Victor est propriétaire d’Infosète : il ne veut plus d’article contre la ferme. André force Marianne à consulter un médecin pour son cancer. Chloé le croise en bas de l’immeuble et comprend qu’il ment ! Maintenant, Chloé pense que son père est malade... Sur le point d’être tués, Sylvain et Lucie sont enfin libérés ! Sandra Meyer est repoussée par Marc Véry… Et ce dernier prend Lucie en otage pour s’enfuir !