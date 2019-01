Résumé de l’épisode 386 du vendredi 25 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Lucie accepte de partir en cavale avec Marc ! En réalité, elle mentait : elle le braque mais le laisse partir sain et sauf. Dans les bras de Fred, elle reçoit une vidéo de Marc… Chloé et Anna pensent qu’André a le cancer ! Pour réconforter Marianne, André et Renaud viennent dîner chez elle ! Mais malgré leur présence, elle déprime… Indignée, Margot raconte à Chloé et Alex ce qu’il s’est passé à la ferme. Le soir, elle entre seule sur le chantier et y met le feu ! Un inconnu vient lui porter secours mais, en tombant, elle perd connaissance…